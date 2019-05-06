Майские законы: самые важные нововведения

В мае 2019 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, имеющих значение как для бизнеса, так и для отдельных граждан. Среди них можно выделить законопроекты в сфере строительства, предпринимательства, транспорта и туризма.В начале мая вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета.В частности, исключение будет сделано для компаний, готовность домов у которых на 1 июля 2019 года составит не менее 30%. Второй важный критерий — количество заключенных договоров (минимум 10%).Напомним, что с 1 июля 2019 года все застройщики должны будут перейти на использование специальных эскроу-счетов — в этом случае деньги, внесенные участниками долевого строительства, будут храниться на специальных банковских счетах вплоть до завершения строительства. Таким образом, компании не смогут использовать эти средства при возведении домов — вместо этого предполагается использование банковских кредитов.С 1 мая 2019 года в России вступил в силу третий этап амнистии капиталов. Добровольно объявить о незадекларированных доходах за рубежом можно до конца февраля 2020 года.Особенности нового этапа амнистии заключаются в том, что размещенные в других странах активы подпадают под амнистию только в том случае, если владелец готов перевести их в Россию. В прежней версии закона этого требования не было. В свою очередь, правительство обещает, что собственник освобождается от всех видов ответственности, которая предусматривалась ранее действующим законодательством — то есть соблюдаются все гарантии второго этапа амнистии.В случае если речь идет о крупных активах или бизнесе, зарегистрировать их можно будет в специально предусмотренных административных зонах, где будут действовать льготные условия.С 7 мая вступают в силу изменения Правил дорожного движения, направленные против навязывания дополнительных услуг при оформлении ОСАГО. Страховым компаниям запрещается ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимость от наличия или заключения договора по другому виду страхования или предоставления иных финансовых услуг.Также с 7 мая 2019 года страховые компании будут отвечать за действия страховых агентов, принимающих заявления о расторжении договора во время действия «периода охлаждения» (срока, в течение которого страхователь может расторгнуть договор добровольного страхования). В частности, если агент просрочит передачу заявления в страховую компанию и «период охлаждения» истечет, страховщик все равно обязан будет расторгнуть договор на условиях «периода охлаждения» и вернуть страхователю деньги.С 1 мая продолжается эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов на территории Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев. В Республике Крым взимание сбора приостановлено еще на год.Отметим, что курортный сбор — это посуточный платеж, взимаемый государством с людей, временно проживающих в установленных зонах отдыха. Собранные средства должны аккумулироваться в специально созданном Фонде развития курортной инфраструктуры и будут направляться на благоустройство курортных зон, а также на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.С мая 2019 года начался новый этап по переводу всех государственных выплат (от пособий до зарплат бюджетникам) на карты отечественной платежной системы «Мир». Так, на карты будут приходить пособия по безработице, так называемые «детские» выплаты, положенные родителям малолетних детей, и выплаты гражданам, пострадавшим от радиации.Ранее на карту «Мир» уже перевели выплату пенсий и зарплат бюджетникам, а также дополнительные выплаты, полагавшиеся военным, сотрудникам органов внутренних дел и пожарным, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиков, служащим войск национальной гвардии и тем, кто работал в учреждениях уголовно-исполнительной системы.С 1 мая Пенсионный фонд России и региональные органы социальной защиты также проведут перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям, которые получают неработающие пенсионеры. Поправки были приняты для того, чтобы ежемесячные выплаты оказались не ниже установленного в их регионе уровня прожиточного минимума.Кроме того, с начала мая 2019 года пенсии ветеранов Великой Отечественной войны в среднем вырастут на 9,5 тыс. руб.