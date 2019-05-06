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Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 80 коп.
6 май 2019 (14:59)
УрБК, Москва, 06.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 70,36 коп. до 65,34 руб., евро — на 80,03 коп. до 73,11 руб.
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