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Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 80 коп.

УрБК, Москва, 06.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 70,36 коп. до 65,34 руб., евро — на 80,03 коп. до 73,11 руб.

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