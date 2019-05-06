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В Свердловской области за пять праздничных дней Госавтоинспекция выявила 288 нетрезвых водителей
6 май 2019 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. На Среднем Урале сотрудники Госавтоинспекции за пять выходных дней выявили 288 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также 248 водителей, которые находились за рулем, не имея при этом прав. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Еще 63 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но при этом у них имелись характерные признаки. Теперь этим водителям грозят крупные штрафы, лишение права управления и даже административный арест на срок до 15 суток.
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение грозит 38 водителям, которые были задержаны при управлении транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
«В минувшие выходные сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме: они не только обеспечивали безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий, а также проводили ежедневные сплошные проверки транспорта, рейдовые мероприятия по пресечению таких нарушений, как нечитаемые государственные регистрационные знаки, тонировка, непредоставление преимущества в движении пешеходам. Мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения проводились в том числе и в отдаленных территориях. На федеральных и региональных трассах было выставлено максимально возможное количество нарядов ДПС», — говорится в сообщении.
За период с 1 по 5 мая 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмы получили 24 человека. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 32 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 38 получили травмы.
Уже в ближайшие выходные на территории Свердловской области вновь будут проведены профилактические мероприятия с привлечением максимального количества сотрудников ГИБДД.
Еще 63 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но при этом у них имелись характерные признаки. Теперь этим водителям грозят крупные штрафы, лишение права управления и даже административный арест на срок до 15 суток.
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение грозит 38 водителям, которые были задержаны при управлении транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
«В минувшие выходные сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме: они не только обеспечивали безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий, а также проводили ежедневные сплошные проверки транспорта, рейдовые мероприятия по пресечению таких нарушений, как нечитаемые государственные регистрационные знаки, тонировка, непредоставление преимущества в движении пешеходам. Мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения проводились в том числе и в отдаленных территориях. На федеральных и региональных трассах было выставлено максимально возможное количество нарядов ДПС», — говорится в сообщении.
За период с 1 по 5 мая 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмы получили 24 человека. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 32 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 38 получили травмы.
Уже в ближайшие выходные на территории Свердловской области вновь будут проведены профилактические мероприятия с привлечением максимального количества сотрудников ГИБДД.
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