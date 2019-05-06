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Минтранс РФ не увидел оснований для приостановки полетов Superjet 100

УрБК, Москва, 06.05.2019. Минтранс РФ не нашел оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100 из-за авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха.



Накануне Росавиация также заявила, что пока не видит причин для прекращения полетов Superjet.



Катастрофа в Шереметьево произошла вечером 5 мая 2019 года. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» должен был совершить рейс Москва — Мурманск. В результате крушения погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. 33 пассажира и четыре члена экипажа выжили. Всего на борту самолета находились 78 человек.



«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

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