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Размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области вырос на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Свердловская область заняла 13 место по размеру лимитов по кредитным картам среди 30 регионов-лидеров. Если в I квартале 2018 года размер лимита по кредитным картам жителей региона составлял 52 тыс. 965 руб., то в I квартале 2019 года — 54 тыс. 51 руб. Рост на 2,1%.



Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в I квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 55,6 тыс. руб., увеличившись на 11,6% по сравнению с I кварталом 2018 года (48,0 тыс. руб.).



В I квартале 2019 года самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (77,8 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (72,4 тыс. руб.).



Самый маленький средний размер лимита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Оренбургской (41,9 тыс. руб.), Саратовской (43,6 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (44,5 тыс. руб.).



«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, со второго полугодия прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего, это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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