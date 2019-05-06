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На Урале задержали 3 тыс. контрафактных игрушек под товарным знаком Ferrary
6 май 2019 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Таможенники выявили партию контрафактных детских игрушек — 3 тыс. пластмассовых автомобилей пытались перевезти из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Декларацию бизнесмены подали в центр электронного декларирования Уральской электронной таможни. При проверке сведений о товаре декларации выяснилось, что на игрушки нанесен товарный знак Ferrary. Документов, подтверждающих законность использования знака, у предпринимателя не оказалось», — цитирует пресс-служба начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова.
Владельцу грозит изъятие всей партии и штраф за незаконное использование чужого товарного знака, сходного с ним обозначения. Дальнейшую судьбу игрушек решит суд.
«Декларацию бизнесмены подали в центр электронного декларирования Уральской электронной таможни. При проверке сведений о товаре декларации выяснилось, что на игрушки нанесен товарный знак Ferrary. Документов, подтверждающих законность использования знака, у предпринимателя не оказалось», — цитирует пресс-служба начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова.
Владельцу грозит изъятие всей партии и штраф за незаконное использование чужого товарного знака, сходного с ним обозначения. Дальнейшую судьбу игрушек решит суд.
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