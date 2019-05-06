Мехмет Самсар: Свердловская область обладает значительным потенциалом для сотрудничества с Турцией

Фотография предоставлена Свердловским творческим союзом журналистов

— Я приступил к обязанностям чрезвычайного и полномочного посла три месяца назад, и Екатеринбург — один из первых городов, куда я прибыл с официальным визитом. Визит посвящен экономическим и торговым отношениям, и я думаю, он станет не последним.На данном этапе торговый оборот между Россией и Турцией достиг суммы 26 млрд долл. США. Между тем лидеры наших стран поставили задачу увеличить данный показатель до 100 млрд долл. США. Чтобы достичь этой цели, нужно развивать межрегиональные связи. И, конечно, Свердловская область — это один из регионов, обладающих наибольшим потенциалом.В этом году в международной выставке «Иннопром» Турция будет участвовать в качестве страны-партнера. Уверен, что в рамках работы выставки турецкие предприниматели смогут провести встречи и познакомиться с представителями уральского бизнеса. Кроме того, в эти сроки мы планируем провести Деловой совет с российской стороной. Благодаря этому руководители наших предприятий, работающих в различных сферах, смогут составить представление о местных компаниях.На встречах с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Александром Высокинским мы обсудили потенциальные сферы, в которых возможно развивать сотрудничество.Как известно, 2019 год был объявлен перекрестным Годом культуры и туризма России и Турции. В течение этого года в России будут представлены турецкие культурные мероприятия, часть из них мы планируем провести в Екатеринбурге. В этой связи мы попросили содействия у властей города и региона. Также мы провели встречу с представителями Уральского федерального университета и обсудили вопросы, касающиеся взаимного обмена студентами и опытом. Думаю, эти студенты внесут свой вклад в развитие отношений между Турцией и Свердловской областью.— У Екатеринбурга много общего со Стамбулом. Это прежде всего промышленный центр, центр металлургии и машиностроения, поэтому мы рассматриваем в том числе и данные сферы в контексте сотрудничества.Также хотелось бы отметить строительную сферу, так как у турецких компаний есть обширный опыт в этой области. На данном этапе турецкие компании в России завершили проекты на общую сумму порядка 76 млрд долл. США. Поэтому развитию отношений в строительной сфере мы придаем большое значение, а в октябре этого года планируем направить в Екатеринбург большую делегацию представителей строительных подрядных компаний.Кроме того, мы особо выделяем оздоровительный туризм, который получил в Турции новый виток развития. Это не самое популярное направление на сегодняшний день, однако турецкие специалисты и термальные курорты предлагают высокий уровень обслуживания и имеют большой потенциал.Нужно отметить, что наличие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Турцией играет значительную роль в развитии наших отношений. Хотелось бы отметить, что в прошлом году из Уральского региона в Турцию отправились около 530 тыс. россиян: это показывает значимость Екатеринбурга и всего Урала для нас как окна в Сибирь.— Верхняя граница посещения во многом связана со спросом. Для россиян Турция — одно из самых популярных направлений, особенно это касается Анталии. Я уверен, что количество российских туристов будет с каждым годом увеличиваться.В этой связи мы планируем провести дополнительную работу, связанную с презентацией регионов Турции, и привезти, в том числе в Екатеринбург, турецких туроператоров и представителей прессы. Уверен, что прямая работа с потенциальным потребителем приведет к росту турпотока. Она также будет проводиться в рамках выставки «Иннопром».— Насколько мне известно, цены в Турции действительно несколько выросли. Конечно, ввиду того, что большая часть предприятий туротрасли является частными компаниями, у нас нет возможности какого-либо влияния на них. Тем не менее турецкие курорты разрабатывают специальные программы для россиян. Считаю, что было бы уместным, чтобы турецкие отели и курорты предоставляли какую-то скидку для туристов из РФ.Также нужно отметить, что российская система «Мир» сейчас начала действие и на территории Турции. Благодаря этой системе, насколько мне известно, есть возможность расплачиваться непосредственно в рублях. Это, конечно, не совсем скидка, но тем не менее она избавит российских туристов от дополнительных расходов, связанных с конвертированием рублей в валюту.— В 2014-2015 годах из Турции в Россию было направлено порядка 340 тыс. тонн томатов. В кризис эта цифра уменьшилась, мы стали экспортировать томаты на уровне 50 тыс. тонн в год. На последнем этапе квота была увеличена до 100 тыс. тонн. Сейчас ведется работа по ее повышению до 150 тыс. тонн: как только это произойдет, проблем с поставками томатов не останется.— Наличие такого центра очень интересно для турецкой стороны, поскольку в вопросах, связанных с экспортом, импортом и транспортировкой свежей плодоовощной продукции, необходим четкий контроль. Уверен, что его строительство в Екатеринбурге даст толчок развитию торгово-экономических отношений не только с Турцией, но и с другими странами.