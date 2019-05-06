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В России продажи новых пикапов упали на 28%

УрБК, Москва, 06.05.2019. В I квартале в России реализовано 1 тыс. 983 новых пикапа, это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».



Как отмечают эксперты аналитического агентства, сегмент пикапов показывает наибольшее падение на российском рынке. Так, в марте их продажи упали более чем на 40%.



По итогам трех месяцев лидером рынка в данном сегменте по-прежнему является модель УАЗ, обладателями которой стали 732 человека (количество продаж уменьшилось на 15%). На втором месте — Toyota Hilux (606 автомобилей продано, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Далее в списке лидеров по числу продаж — Mitsubishi L200 (приобрели 329 человек, реализация упала на 69%).



Также в пятерке лидеров оказываются Volkswagen Amarok (135 машин продано, что на 16% больше, чем за 3 месяца в прошлом году) и Mercedes-Benz X-Class, появившийся на российском рынке только во II квартале прошлого года (приобрели 89 человек).

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