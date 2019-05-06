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«МегаФон» дарит бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке+КАРО» за покупку билетов онлайн в сети кинотеатров «КАРО»
6 май 2019 (11:44)
УрБК, Москва, 06.05.2019. «МегаФон» и сеть кинотеатров «КАРО» запускают совместный проект. Покупая билеты в кино по 29 мая 2019 года на сайте karofilm.ru, зрители получают промокод на бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке+КАРО» от МегаФон ТВ. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«Покупая билеты на фильм «Мстители: Финал», вы получите бесплатный доступ к пакету на 30 дней. При покупке билетов на другие фильмы — на 7 дней. Все подписчики пакета «Кино по подписке+КАРО» получают 25% скидку на сеансы в сети кинотеатров «КАРО» с понедельника по четверг на любые фильмы, кроме тех, на которые действуют ограничения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке + КАРО» — это фильмотека отечественных и зарубежных лент. Кино на любой вкус для всей семьи, которое можно смотреть в любом месте и на любом устройстве неограниченное количество раз. Пакет включает более 2 тыс. фильмов и постоянно пополняется.
«С каждой покупкой билетов на karofilm.ru вы получите один промокод на подписку МегаФон ТВ вне зависимости от количества билетов в заказе. Зато каждый промокод может быть активирован до 29 июня 2019 года в приложениях МегаФон ТВ и на сайте megafon.tv», — говорится в сообщении.
«Покупая билеты на фильм «Мстители: Финал», вы получите бесплатный доступ к пакету на 30 дней. При покупке билетов на другие фильмы — на 7 дней. Все подписчики пакета «Кино по подписке+КАРО» получают 25% скидку на сеансы в сети кинотеатров «КАРО» с понедельника по четверг на любые фильмы, кроме тех, на которые действуют ограничения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке + КАРО» — это фильмотека отечественных и зарубежных лент. Кино на любой вкус для всей семьи, которое можно смотреть в любом месте и на любом устройстве неограниченное количество раз. Пакет включает более 2 тыс. фильмов и постоянно пополняется.
«С каждой покупкой билетов на karofilm.ru вы получите один промокод на подписку МегаФон ТВ вне зависимости от количества билетов в заказе. Зато каждый промокод может быть активирован до 29 июня 2019 года в приложениях МегаФон ТВ и на сайте megafon.tv», — говорится в сообщении.
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