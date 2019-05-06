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В Челябинской области за выходные произошло более 500 возгораний сухой травы

УрБК, Челябинск, 06.05.2019. В Челябинской области из-за халатности местных жителей за выходные произошло 501 возгорание травы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«В первую неделю мая из-за значительного повышения температуры воздуха, сухой и ветреной погоды, на территории Челябинской области резко повысились риски возникновения природных пожаров. Халатное отношение жителей к безопасности дает серьезные поводы к беспокойству. Так, с 1 по 5 мая было зафиксировано 501 возгорание травы на общей площади более 1 тыс. 200 га. Для ликвидации данных возгораний только от «чрезвычайного» ведомства было задействовано 2 тыс. 469 человек и 726 единиц техники», — говорится в сообщении.



Ведомство отмечает, что также в первомайские праздники на территории области возникло 67 лесных пожаров, от которых пострадали 682,5 га. Для борьбы с огнем было привлечено 782 человека, 276 единиц техники.



«В настоящий момент на территории Челябинской области обстановка находится под контролем», — отмечает пресс-служба.

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