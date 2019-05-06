Новости дня

Коллекторы планируют получить доступ к базе номеров телефонов должников

УрБК, Москва, 06.05.2019. «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА) обратилась в Госдуму с предложением дать коллекторам доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает газета «Известия».



Члены НАПКА предлагают внести ко второму чтению соответствующие поправки в законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Такая мера, как они считают, позволит решить проблему ошибочных звонков.



«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — поясняет президент НАПКА Эльман Мехтиев.



Эльман Мехтиев уточняет, что у коллекторов нет права проверки полученных от кредитных организаций телефонных номеров должников. А согласно принятому в третьем чтении ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», им не дадут права доступа к создаваемой базе абонентов.



Эксперты, опрошенные «Известиями», а также Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подтверждают, что проблема звонков третьим лицам действительно серьезная. Однако предложенная коллекторами мера может нести и дополнительные риски, в том числе создадутся проблемы с защитой персональных данных.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: