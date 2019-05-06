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Подключение интернет-эквайринга от УБРиР выросло более чем в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2018. Популярность интернет-эквайринга у бизнес-клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) бьет рекорды. В I квартале 2019 года количество владельцев онлайн-терминалов банка выросло в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. При этом, как отмечают в банке, оборот по терминалам увеличился в 3,5 раза.



Наиболее активно интернет-эквайринг подключают универсальные магазины, образовательные центры, продавцы автозапчастей и туристические агентства. В разрезе регионов эквайринг УБРиР чаще выбирают владельцы интернет-магазинов из Свердловской области (28,5%), Москвы и Московской области (24%), а также Санкт-Петербурга (9,5%).



«Мы сконцентрировались на работе с малым и микробизнесом, наши продуктовые предложения и тарифная линейка «заточены» под задачи небольших компаний. Размер торговой уступки по интернет-эквайрингу, который мы предлагаем бизнесменам, составляет 1,9%, в то время как средняя ставка по рынку находится в диапазоне 2,3-2,9%. Ведущие аналитические агентства уже не раз признавали наше предложение одним из самых выгодных для предпринимателей Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов. Да и сами бизнесмены «голосуют» за нас рублем», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Еще одна особенность предложения банка — в комплексном предоставлении услуг.



«Владельцы интернет-магазинов могут приобрести сервисы и коробочные решения с уже встроенными онлайн-кассами. Также у них есть возможность воспользоваться услугами по сопровождению и продвижению сайта», — рассказала Елена Сорвина.



Одним из удобных решений в работе для предпринимателей будет личный кабинет для управления эквайринговыми оборотами и аналитики по ним. В личном кабинете можно выгружать выписки по операциям, отслеживать суммы комиссий, оформлять возвраты денег покупателям и контролировать статус перечисления средств.



Чтобы начать принимать оплату по картам в интернет-магазине, бизнесмены могут интегрировать платежный модуль на сайт компании самостоятельно или при помощи специалистов или партнеров банка. Также можно работать без интеграции и предоставить покупателям возможность оплачивать товары по ссылкам в соцсетях, мессенджерах или по e-mail.



«Эквайринг — флагманский продукт УБРиР, главный фокус развития наших услуг. В текущем году в планах банка еще множество акций, технологических доработок и персональных ценовых условий для различных отраслей бизнеса. Уверена, что наши корпоративные клиенты оценят эти новшества», — заключила Елена Сорвина.

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