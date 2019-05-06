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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается аномальная погода — до 25 градусов тепла, что выше нормы на 7 градусов. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.



Населению рекомендуется быть предельно внимательным при обращении с огнем: не жечь в лесу траву, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином материал.



«Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — говорится в сообщении.

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