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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
6 май 2019 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается аномальная погода — до 25 градусов тепла, что выше нормы на 7 градусов. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
Населению рекомендуется быть предельно внимательным при обращении с огнем: не жечь в лесу траву, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином материал.
«Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — говорится в сообщении.
Населению рекомендуется быть предельно внимательным при обращении с огнем: не жечь в лесу траву, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином материал.
«Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — говорится в сообщении.
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