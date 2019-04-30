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Свердловский арбитраж завершил банкротный процесс в отношении депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Арбитражный суд Свердловской области во второй раз принял решение о завершении процедуры реализации имущества депутата Законодательного собрания региона Ильи Гаффнера, тем самым окончив процесс его банкротства. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Отметим, что с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года обратился в суд Россельхозбанк. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.



В мае 2018 года депутат признан банкротом и освобожден от обязательств. Однако требования Россельхозбанка удовлетворены не были из-за недостаточности имущества должника, подлежащего реализации. В связи с этим истец настоял на возвращении дела для повторного судебного рассмотрения и дополнительном исследовании полученных должником в указанный период денежных сумм.



Сегодня, 30 апреля, суд вновь принял решение о завершении процедуры реализации имущества И. Гаффнера. Его мотивировочная часть пока не опубликована.

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