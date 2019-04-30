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В Екатеринбурге перекроют движение под путепроводом на улице Московской
30 апрель 2019 (16:55)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Екатеринбурге из-за ремонта проезжей части с 4 мая (с 06.00) до 6 мая (до 05.00) будет перекрыто движение транспорта под путепроводом от ул. Московская, д. 70 до улицы Фурманова. Об этом сообщается на официальном портале города.
«Обращаем внимание водителей: движение по путепроводу на Московской будет открыто. Закрываются два отрезка улиц под ним — участок между Фурманова и Большакова (в районе домов Московская, 193а и 193б), от Посадской до Фурманова, Ясной, 1/1 и Московской, 118, а также первый съезд со стороны Пальмиро Тольятти на Посадскую», — говорится в сообщении.
«Обращаем внимание водителей: движение по путепроводу на Московской будет открыто. Закрываются два отрезка улиц под ним — участок между Фурманова и Большакова (в районе домов Московская, 193а и 193б), от Посадской до Фурманова, Ясной, 1/1 и Московской, 118, а также первый съезд со стороны Пальмиро Тольятти на Посадскую», — говорится в сообщении.
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