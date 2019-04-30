Сотрудники ФСБ изъяли в Свердловской области 4 тонны контрафактного алкоголя

Фотография пресс-службы УФСБ России по Свердловской области

В поселке Измоденово Белоярского района сотрудники УФСБ России по Свердловской области закрыли цех по розливу фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На территории участка, арендуемого уроженцем Грузии, изъято более 4 т спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 8 тыс. 639 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок «Нефть», «Голд», «Арбатская», «Дербент», «Кенигсберг» и «Бакарди», более 10 тыс. пустых бутылок, подготовленных под розлив, коробки пробок и дозаторов для бутылок.Фальсификат изъяли и передали на хранение в межрегиональное Управление Росалкогольрегулирования по УрФО.Результаты оперативно-розыскных мероприятий направлены в МО МВД России «Заречный» для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.