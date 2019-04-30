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Реальная заработная плата жителей Свердловской области выросла на 1,1%
30 апрель 2019 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Среднемесячная номинальная зарплата жителей Среднего Урала за январь-февраль этого года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, составив 37 тыс. 682 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
При этом ведомство отмечает, что реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась только на 1,1%.
При этом ведомство отмечает, что реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась только на 1,1%.
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