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Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 10 коп.

УрБК, Москва, 30.04.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2019 года. Курс долл. США снизился на 6,03 коп. до 64,63 руб., евро вырос на 10,72 коп. до 72,3 руб.

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