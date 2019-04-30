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Турция заинтересована в строительстве оптово-распределительного центра в Екатеринбурге
30 апрель 2019 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил о заинтересованности турецкой стороны в создании оптово-распределительного центра в Екатеринбурге.
«Наличие такого центра очень интересно для турецкой стороны, поскольку в вопросах, связанных с экспортом, импортом и транспортировкой свежей плодоовощной продукции, необходим четкий контроль. Уверен, что строительство центра в Екатеринбурге даст толчок развитию торгово-экономических отношений не только с Турцией, но и с другими странами», — отметил посол на встрече с журналистами уральской столицы.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, оптово-распределительный центр планируют построить на Кольцовском тракте в течение двух-трех лет. Объем инвестиций в проект станет известен после проведения экспертиз.
«Екатеринбург заинтересован в получении мощной современной площадки, чтобы заниматься не только разгрузкой и транспортировкой, но и осуществлять санитарный надзор и хранение. Мы рассчитываем, что центр станет хабом не только для Свердловской области, но и для соседних регионов», — пояснил В. Козлов.
«Наличие такого центра очень интересно для турецкой стороны, поскольку в вопросах, связанных с экспортом, импортом и транспортировкой свежей плодоовощной продукции, необходим четкий контроль. Уверен, что строительство центра в Екатеринбурге даст толчок развитию торгово-экономических отношений не только с Турцией, но и с другими странами», — отметил посол на встрече с журналистами уральской столицы.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, оптово-распределительный центр планируют построить на Кольцовском тракте в течение двух-трех лет. Объем инвестиций в проект станет известен после проведения экспертиз.
«Екатеринбург заинтересован в получении мощной современной площадки, чтобы заниматься не только разгрузкой и транспортировкой, но и осуществлять санитарный надзор и хранение. Мы рассчитываем, что центр станет хабом не только для Свердловской области, но и для соседних регионов», — пояснил В. Козлов.
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