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Чистая прибыль «Магнита» в I квартале 2019 года упала на 52,2%
30 апрель 2019 (15:52)
УрБК, Москва, 30.04.2019. Чистая прибыль «Магнита» в I квартале 2019 года снизилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. Общая выручка компании увеличилась на 10,1%, до 319 млрд руб., следует из финансовой отчетности ритейлера по МСФО за I квартал 2019 года.
Чистая розничная выручка «Магнита» выросла на 8,9%, до 310,6 млрд руб. Оптовые продажи увеличились на 105,8%, до 6,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 6,5%, до 19,1 млрд руб.
Чистые финансовые расходы ритейлера увеличились на 51,7% до 3,6 млрд руб. По состоянию на 31 марта чистый долг ритейлера вырос до 182,6 млрд руб.
«Результаты I квартала соответствуют нашему бюджету и озвученному ранее прогнозу на 2019 год. Данный результат также отражает текущий этап трансформации компании, в рамках которого мы создаем новое ценностное предложение для покупателя. В I квартале сложными месяцами для нас стали январь и февраль в связи с рядом разовых факторов и проводимой оптимизацией ассортимента. Этот процесс ещё не завершен, но в марте и апреле мы уже отмечаем положительные тренды в продажах, показателях LFL и трафике», — прокомментировал президент компании Ян Дюннинг.
Чистая розничная выручка «Магнита» выросла на 8,9%, до 310,6 млрд руб. Оптовые продажи увеличились на 105,8%, до 6,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 6,5%, до 19,1 млрд руб.
Чистые финансовые расходы ритейлера увеличились на 51,7% до 3,6 млрд руб. По состоянию на 31 марта чистый долг ритейлера вырос до 182,6 млрд руб.
«Результаты I квартала соответствуют нашему бюджету и озвученному ранее прогнозу на 2019 год. Данный результат также отражает текущий этап трансформации компании, в рамках которого мы создаем новое ценностное предложение для покупателя. В I квартале сложными месяцами для нас стали январь и февраль в связи с рядом разовых факторов и проводимой оптимизацией ассортимента. Этот процесс ещё не завершен, но в марте и апреле мы уже отмечаем положительные тренды в продажах, показателях LFL и трафике», — прокомментировал президент компании Ян Дюннинг.
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