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В Свердловской области в I квартале оборот организаций оптовой торговли снизился на 11,7%

В Свердловской области в I квартале 2019 года организациями оптовой торговли продано товаров на 386,1 млрд руб., это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Ведомство отмечает, что на 37,3% оборот организаций оптовой торговли формировался субъектами малого предпринимательства.



В I квартале в организациях оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) увеличились физические объемы продажи рыбы и переработанных рыбных продуктов (в 2,6 раза), хлеба и хлебобулочных изделий (в 2,4 раза), рыбных консервов (в 2 раза), соли пищевой и сахара (в 1,9 раза), макаронных изделий и аналогичных мучных изделий (в 1,8 раза), круп (в 1,7 раза), кондитерских изделий (в 1,5 раза), колбасных изделий (на 45,8%), сливочного масла (на 22,8%), муки (на 14%), сыров (на 9,2%), растительных масел (на 5,7%), мяса и мяса птицы, кроме субпродуктов (на 2,9%). Также увеличились объемы оптовой продажи дизельного топлива (на 10%), автомобильного бензина (на 1,7%).



В то же время в I квартале снизились оптовые продажи молока, кроме сырого (в 1,7 раза), маргарина (на 26,1%) и мясных консервов (на 4,4%).

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