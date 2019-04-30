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Санаторий Челябинского металлургического комбината задолжал работникам зарплату на сумму 1,5 млн рублей
30 апрель 2019 (14:34)
УрБК, Челябинск, 30.04.2019. Санаторий-профилакторий «Каштак» ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) задолжал 53 работникам зарплату на сумму 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В ходе проверки по обращению сотрудников учреждения о нарушении трудовых прав было установлено, что им несвоевременно выплачена заработная плата за февраль, аванс и окончательный расчет за март 2019 года.
«В этой связи прокуратурой района в адрес руководителя общества внесено представление, объявлено предостережение, в отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», — говорится в сообщении.
В результате принятых мер задолженность перед работниками полностью погашена.
В ходе проверки по обращению сотрудников учреждения о нарушении трудовых прав было установлено, что им несвоевременно выплачена заработная плата за февраль, аванс и окончательный расчет за март 2019 года.
«В этой связи прокуратурой района в адрес руководителя общества внесено представление, объявлено предостережение, в отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», — говорится в сообщении.
В результате принятых мер задолженность перед работниками полностью погашена.
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