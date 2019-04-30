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В Нижнем Тагиле 26 мая состоится пятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

30 апрель 2019 (14:11)

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» 26 мая пройдет пятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Забег станет частью большого городского спортивного праздника, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».

Все участники забега уже подали заявки на сайте www.evraz-sport.ru. В этом году на старт выйдут 1 тыс. 200 спортсменов: 400 детей пробегут 1 км, 800 взрослых — 5 км. Также впервые побегут 50 детей с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы.

Дети регистрировались бесплатно, благотворительный регистрационный взнос для взрослых начинался от 100 руб. Средства, собранные во время забега, будут направлены на приобретение спортивного оборудования для нижнетагильской начальной школы-детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы. ЕВРАЗ удвоит сумму благотворительных взносов.

«Забег «Дай пять!» традиционно станет центральным событием большого спортивного праздника. Для гостей будут работать анимационные площадки, пройдут показательные выступления и мастер-классы спортсменов и артистов, спортивные турниры и мини-соревнования. Площадки начнут работать с 9.00», — рассказали в управлении.

Все участники мероприятия получат в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали.

Отметим, что забеги «Дай пять!» проходят в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Москве. Для участия в них необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам и получить справку-допуск в районной поликлинике.

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