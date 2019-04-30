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УБРиР изменил категории повышенного кешбэка по карте «Максимум»

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил перечень категорий покупок, за которые клиенты получают возврат 10% стоимости обратно на дебетовую карту «Максимум».



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, с 1 мая по 31 июля 2019 года держатели карт «Максимум» будут получать повышенный кешбэк 10% за покупку товаров для сада и дачи, железнодорожных билетов (в том числе электронных) и билетов на междугородние автобусы, при оплате на автозаправочных станциях, а также за приобретение товаров и услуг в фитнес-центрах. За все остальные покупки сохранится традиционный кешбэк 1%.



«Мы меняем категории повышенного кешбэка каждые три месяца. И всегда это наиболее востребованные в конкретный период товары и услуги, ведь мы внимательно изучаем потребительское поведение наших клиентов и стараемся предвосхищать их запросы», — рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Еще одним существенным бонусом карты «Максимум» является начисление процента на остаток. Если на карте находится от 20 до 350 тыс. руб., банк начисляет на них проценты ежемесячно из расчета 7% годовых при условии, что в месяц по карте траты были более 12 тыс. руб., и 4,75% — если менее.

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