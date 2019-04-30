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ФНС ожидает наплыв посетителей в последний день подачи налоговых деклараций

УрБК, Москва, 30.04.2019. Федеральная налоговая служба ожидает сегодня, в последний день подачи налоговых деклараций физлиц в России, наплыв желающих подать 3-НДФЛ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФНС России.



«Как правило, в последний день подачи декларации ожидается наплыв налогоплательщиков в налоговые органы», — говорится в сообщении.



Россияне должны подать декларацию 3-НДФЛ, если в 2018 году они продали квартиру, которая была в их собственности менее пяти лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Также отчитаться о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.



Для того, чтобы избежать очереди, налоговая служба рекомендует заполнять декларацию и направлять ее в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС. Для этого налогоплательщику нужно иметь электронную цифровую подпись, которую можно сгенерировать в этом же сервисе в разделе «Получить ЭП».



Начисленный в декларации налог необходимо оплатить до 15 июля. Если декларация подается в электронном виде, в «личном кабинете» сразу появится сумма налога. Ее можно оплатить там же. Тем, у кого нет «личного кабинета», предлагается отплатить задолженность по НДФЛ через сервис «Заплати налоги» на сайте Налоговой службы.

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