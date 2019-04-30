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С начала 2019 года горняки шахты «Распадская» добыли по 1 млн тонн угля из двух очистных забоев
30 апрель 2019 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Сразу два очистных коллектива шахты «Распадская» Распадской угольной компании добыли по 1 млн т угля из двух забоев с начала 2019 года.
Как сообщает Управление по связям с общественностью предприятия, бригады-миллионеры Алексея Иванова и Рустама Муминова (участки № 17 и 1) приняли поздравления от руководителей компании.
«Эти очистные коллективы — одни из лучших в Распадской угольной компании. Благодаря безопасной работе и сплоченной команде ежемесячно выполняют плановые производственные показатели», — говорится в сообщении.
Бригада Алексея Иванова под руководством начальника участка № 17 Сергея Васильева завершает отработку лавы 5а-7-32, запасы которой составляли более 3 млн т угля. Уже в мае горняки планируют приступить к перемонтажу механизированного комплекса, а в сентябре начать работу в новой лаве 5а-7-34, которую готовит в эксплуатацию проходческий участок № 7.
Бригада Рустама Муминова во главе с начальником участка № 1 Андреем Соколовым ведет добычу угля из лавы 4-10-31 с промышленными запасами около 3,5 млн т. Выемочный участок введен в эксплуатацию в августе 2018 года.
На шахте «Распадская» используется высокопроизводительное добычное и проходческое оборудование. В работу активно внедряются IT-технологии, реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Горняки максимально используют возможности механизированных комплексов, активно сокращают время цикла работы добычного комбайна и увеличивают добычу угля. Среднесуточная нагрузка на очистной забой составляет 10-12 тыс. т угля.
Шахта «Распадская» добывает высококачественный уголь коксующейся марки ГЖ. В 2019 году горняки планируют выдать на-гора 6,5 млн т. После обогащения на ОФ «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
Как сообщает Управление по связям с общественностью предприятия, бригады-миллионеры Алексея Иванова и Рустама Муминова (участки № 17 и 1) приняли поздравления от руководителей компании.
«Эти очистные коллективы — одни из лучших в Распадской угольной компании. Благодаря безопасной работе и сплоченной команде ежемесячно выполняют плановые производственные показатели», — говорится в сообщении.
Бригада Алексея Иванова под руководством начальника участка № 17 Сергея Васильева завершает отработку лавы 5а-7-32, запасы которой составляли более 3 млн т угля. Уже в мае горняки планируют приступить к перемонтажу механизированного комплекса, а в сентябре начать работу в новой лаве 5а-7-34, которую готовит в эксплуатацию проходческий участок № 7.
Бригада Рустама Муминова во главе с начальником участка № 1 Андреем Соколовым ведет добычу угля из лавы 4-10-31 с промышленными запасами около 3,5 млн т. Выемочный участок введен в эксплуатацию в августе 2018 года.
На шахте «Распадская» используется высокопроизводительное добычное и проходческое оборудование. В работу активно внедряются IT-технологии, реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Горняки максимально используют возможности механизированных комплексов, активно сокращают время цикла работы добычного комбайна и увеличивают добычу угля. Среднесуточная нагрузка на очистной забой составляет 10-12 тыс. т угля.
Шахта «Распадская» добывает высококачественный уголь коксующейся марки ГЖ. В 2019 году горняки планируют выдать на-гора 6,5 млн т. После обогащения на ОФ «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
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