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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обсудил промышленный потенциал региона с главой Минпромторга Денисом Мантуровым
30 апрель 2019 (11:11)
УрБК, Челябинск, 30.04.2019. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече обсудили вопросы развития промышленности Южного Урала, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства региона.
С главой Минпромторга обсуждались вопросы поддержки автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производства современного отечественного энергетического оборудования, субсидирования поставок в область общественного транспорта, а также деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения.
Также Алексей Текслер подчеркнул потенциал развития в Челябинской области машиностроительной отрасли. «Исторически наработаны обширные компетенции в этой сфере. Считаю, совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, особое внимание обратить на экспортный потенциал», — сказал он.
Денис Мантуров подтвердил готовность оказывать господдержку предприятиям региона. «Челябинская область является крупным промышленным регионом, на территории которого осуществляют деятельность крупнейшие металлургические и машиностроительные промышленные предприятия», — отметил он.
С главой Минпромторга обсуждались вопросы поддержки автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производства современного отечественного энергетического оборудования, субсидирования поставок в область общественного транспорта, а также деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения.
Также Алексей Текслер подчеркнул потенциал развития в Челябинской области машиностроительной отрасли. «Исторически наработаны обширные компетенции в этой сфере. Считаю, совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, особое внимание обратить на экспортный потенциал», — сказал он.
Денис Мантуров подтвердил готовность оказывать господдержку предприятиям региона. «Челябинская область является крупным промышленным регионом, на территории которого осуществляют деятельность крупнейшие металлургические и машиностроительные промышленные предприятия», — отметил он.
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