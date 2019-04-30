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Жители Свердловской области задолжали за тепло и электроэнергию 1,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Долги жителей Среднего Урала перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепло и электроэнергию составляют 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала компании.



С начала года в Свердловской области «ЭнергосбыТ Плюс» взыскал со своих должников за тепловую и электрическую энергию порядка 30 млн руб. Более 20 млн из них списано с банковских карт должников. За аналогичный период прошлого года по решению суда взыскано 23 млн руб.



«Денежные средства удалось вернуть во многом благодаря упрощенной системе судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. По инициативе энергокомпании выдано более 11 тыс. исполнительных документов, часть из которых были направлены банк или в бухгалтерию работодателя должника», — говорится в сообщении.

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