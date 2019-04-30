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В двух городах Челябинской области появилась Монетная площадка Банка России
30 апрель 2019 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Челябинске и Магнитогорске заработала Монетная площадка Банка России. Она представляет собой электронный информационный ресурс, который позволит кредитным организациям напрямую обмениваться монетами. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
Цель проекта — организовать оперативный обмен информацией между банками, у которых есть излишки монеты, и кредитными организациями, испытывающими потребность в монете.
«Создание такой площадки позволит повысить уровень наличного денежного обращения в регионе, прозрачность потоков монеты, а также снизить общие издержки Банка России на поддержание наличного оборота, затраты на чеканку монеты, перевозку и обработку», — комментирует руководитель Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
В настоящее время сервис доступен кредитным организациям и их подразделениям, действующим в Челябинске и Магнитогорске. Заинтересованность в проекте выразили 15 кредитных организаций, а также их подразделения, из них 9 заключили договоры об информационном взаимодействии между участниками Монетной площадки.
В России проект заработал в ноябре 2018 года. Монетные площадки уже созданы в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске, Казани, Екатеринбурге.
Цель проекта — организовать оперативный обмен информацией между банками, у которых есть излишки монеты, и кредитными организациями, испытывающими потребность в монете.
«Создание такой площадки позволит повысить уровень наличного денежного обращения в регионе, прозрачность потоков монеты, а также снизить общие издержки Банка России на поддержание наличного оборота, затраты на чеканку монеты, перевозку и обработку», — комментирует руководитель Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
В настоящее время сервис доступен кредитным организациям и их подразделениям, действующим в Челябинске и Магнитогорске. Заинтересованность в проекте выразили 15 кредитных организаций, а также их подразделения, из них 9 заключили договоры об информационном взаимодействии между участниками Монетной площадки.
В России проект заработал в ноябре 2018 года. Монетные площадки уже созданы в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске, Казани, Екатеринбурге.
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