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Прокуратура вынесла предупреждение УК «Урал Юит Сервис» из-за подтопления канализационными стоками улиц поселка Балтым
30 апрель 2019 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Прокуратура Верхней Пышмы вынесла предупреждение управляющей компании ООО «Урал Юит Сервис» из-за подтопления одной из улиц с. Балтым канализационными стоками.
Согласно сообщению СМИ, послужившему поводом для проверки надзорного ведомства, загрязненные сточные воды бежали самотеком по рельефу местности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура города организовала совещание с участием заместителя главы администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, директора МУП «Водоканал», директора ООО «Урал Юит Сервис».
Установлено, что 12 апреля 2019 года во второй половине дня в ЖК «Балтым-Парк», расположенном в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма, произошло засорение трубопровода наружной канализационной сети. При аварии произошел излив стоков через канализационный люк. Данная ситуация была зафиксирована сотрудниками управляющей компании ООО «Урал Юит Сервис», своими силами организована откачка стоков.
В период с 13 по 17 апреля 2019 года сотрудниками управляющей компании производились работы по обнаружению и поиску причин засора для предотвращения затопления подвальных помещений, и для проведения аварийных работ в комплексе в дневное время перекрывалась подача водоснабжения.
Техническим персоналом управляющей компании 18 апреля совместно со специализированной организацией место засора было найдено, засор был устранен. Во второй половине дня водоснабжение и корректная работа канализации в ЖК «Балтым-Парк» были восстановлены. После чего 20 апреля 2019 года прилегающая территория к канализационному колодцу была обработана дезинфицирующим составом.
По результатам проверки прокуратура руководству управляющей компании ООО «Урал Юит Сервис» объявила предостережение о недопустимости нарушения требований закона.
Согласно сообщению СМИ, послужившему поводом для проверки надзорного ведомства, загрязненные сточные воды бежали самотеком по рельефу местности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура города организовала совещание с участием заместителя главы администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, директора МУП «Водоканал», директора ООО «Урал Юит Сервис».
Установлено, что 12 апреля 2019 года во второй половине дня в ЖК «Балтым-Парк», расположенном в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма, произошло засорение трубопровода наружной канализационной сети. При аварии произошел излив стоков через канализационный люк. Данная ситуация была зафиксирована сотрудниками управляющей компании ООО «Урал Юит Сервис», своими силами организована откачка стоков.
В период с 13 по 17 апреля 2019 года сотрудниками управляющей компании производились работы по обнаружению и поиску причин засора для предотвращения затопления подвальных помещений, и для проведения аварийных работ в комплексе в дневное время перекрывалась подача водоснабжения.
Техническим персоналом управляющей компании 18 апреля совместно со специализированной организацией место засора было найдено, засор был устранен. Во второй половине дня водоснабжение и корректная работа канализации в ЖК «Балтым-Парк» были восстановлены. После чего 20 апреля 2019 года прилегающая территория к канализационному колодцу была обработана дезинфицирующим составом.
По результатам проверки прокуратура руководству управляющей компании ООО «Урал Юит Сервис» объявила предостережение о недопустимости нарушения требований закона.
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