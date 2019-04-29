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Свердловский арбитраж начал процедуру банкротства дочери экс-депутата Госдумы Валерия Язева

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Арбитражный суд Свердловской области сегодня ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении дочери бывшего депутата Госдумы Валерия Язева, директора предприятия «Ювелиры Урала» Светланы Язевой. Об этом сообщается в материалах арбитража.



С иском о банкротстве С. Язевой в феврале 2019 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Сумма его требований составляет 169 млн 534 тыс. руб.



Отметим, что ранее в Арбитражный суд Свердловской области поступило несколько исков о банкротстве активов семьи бывшего депутата. Также была признана несостоятельной супруга В. Язева Валентина Морозова, а в отношении самого экс-депутата в АС Москвы инициирован банкротный процесс (введена процедура реструктуризации долга). В настоящее время В. Язев пытается оспорить это решение.

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