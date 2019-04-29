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Гендиректор «Челябметротрансстроя» за счет средств предприятия возместил стоимость покупки турпутевки на сумму 100 тыс. рублей

29 апрель 2019 (17:46)

УрБК, Челябинск, 29.04.2019. Прокуратура выявила факт возмещения стоимости покупки генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой» туристической путевки стоимостью почти 100 тыс. руб. за счет средств предприятия.

«В 2017-2018 годах гендиректором МУП «Челябметротрансстрой» за счет средств организации, путем перечисления себе социальных компенсационных выплат, возмещена стоимость приобретенной им туристической путевки своей супруге и ребенку на сумму почти 100 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Материалы проверки направлены в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершеннее лицом с использованием своего служебного положения».

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