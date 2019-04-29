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Гендиректор «Челябметротрансстроя» за счет средств предприятия возместил стоимость покупки турпутевки на сумму 100 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.04.2019. Прокуратура выявила факт возмещения стоимости покупки генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой» туристической путевки стоимостью почти 100 тыс. руб. за счет средств предприятия.



«В 2017-2018 годах гендиректором МУП «Челябметротрансстрой» за счет средств организации, путем перечисления себе социальных компенсационных выплат, возмещена стоимость приобретенной им туристической путевки своей супруге и ребенку на сумму почти 100 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Материалы проверки направлены в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершеннее лицом с использованием своего служебного положения».

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