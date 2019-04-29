Новости дня

В Екатеринбурге полиция арестовала подозреваемых в нападении на салон сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Полиция Екатеринбурга раскрыла разбойное нападение на салон сотовой связи, ущерб от которого составил более 150 тыс. руб. Об этом сообщает отделение пресс-службы городского УМВД.



«Вечером 24 марта в отдел полиции № 12 поступило сообщение от сотрудника сотового салона, расположенного на улице Санаторной. Звонивший заявил, что на торговую точку напали двое неизвестных, которые брызнули ему в лицо из газового баллончика и, разбив витрину, унесли несколько дорогостоящих гаджетов. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были изъяты записи камер наблюдения, на которых были зафиксированы действия налетчиков. Ущерб от действий нападавших составил более 150 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.



По факту инцидента следственным подразделением отдела полиции № 12 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сотрудниками уголовного розыска были организованы масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось выйти на след преступников.



Один из них, ранее судимый местный житель, был изобличён в середине апреля. На тот момент он уже был задержан по подозрению в совершении иных преступлений на территории города и находился в СИЗО. Его подельник скрывался от следствия, однако 25 апреля был также задержан полицейскими на территории Свердловской области.



Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Они полностью признали свою вину в совершенном деянии. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет десять лет лишения свободы.



В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: