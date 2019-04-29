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Рельсобалочному цеху предприятия ЕВРАЗ НТМК исполнилось 70 лет

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Рельсобалочному цеху предприятия ЕВРАЗ НТМК исполнилось 70 лет, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ». За это время в подразделении произведено 73 млн т продукции. В честь юбилея предприятие наградило лучших работников подразделения и поздравило ветеранов.



«Строительство рельсобалочного цеха началось во время Великой Отечественной войны. Был разработан проект сложнейшего производственного комплекса длиной 600 метров и шириной до 140 метров. В цехе установили два прокатных стана — «900» и «800», запущенные в апреле 1949 года. Позднее в цехе была применена уникальная для того времени технология закалки рельсов, позволившая в полтора раза увеличить стойкость металлопроката», — говорится в сообщении.



Сегодня подразделение производит девять профилей железнодорожных и крановых рельсов, швеллеры, хребтовую балку для каркасного вагоностроения, полосу для тракторостроения, сортовую продукцию. В 2018 году в цехе был введен в работу новый шаропрокатный стан, который выпускает мелющие шары пятой группы прочности для горной промышленности. Ранее подобные стальные шары производили только за рубежом. На данный момент принято решение о дальнейшем техперевооружении цеха, что даст возможность осваивать производство шпунтов и строительной балки.



В рельсобалочном цехе трудится 820 сотрудников. Среди основных профессий: вальцовщики, операторы стана горячей прокатки, правильщики проката и труб, нагревальщики металла и представители других профессий.

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