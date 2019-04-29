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ФАС зафиксировала снижение розничных цен на дизельное топливо на АЗС Челябинска

УрБК, Челябинск, 29.04.2019. Челябинское УФАС России по результатам проведенного мониторинга установило снижение розничных цен на дизельное топливо у двух продавцов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным мониторинга, цены на 1,6 руб. снизились у ООО «Газпромнефть-Центр», на 1 рубль — у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».



На 21 апреля на АЗС Челябинска цены на дизельное топливо варьировались от 44,85 руб. до 46,73 руб., на бензин марки АИ-92 — от 38,9 руб. до 41,74 руб., АИ-95 — от 42,1 руб. до 45,46 руб.

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