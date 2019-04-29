Свердловчанам не по карману новые автомобили

Свердловская область ухудшила свои позиции в рейтинге российских регионов по доступности новых автомобилей стоимостью 500 тыс. руб. Согласно исследованию РИА «Рейтинг», по итогам 2018 года Средний Урал опустился на две строчки вниз — с 23 на 25 место.В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж по кредиту на покупку нового автомобиля, а также тратить деньги на полноценное содержание машины (страхование, налоговые платежи, оплата бензина). Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля. Предполагалось, что кредит берется на три года.Как сообщили авторы исследования, доля семей в Свердловской области, которые могут купить автомобиль стоимостью 500 тыс. руб., составляет 29,92%. В более дорогих сегментах ситуация заметно хуже. Приобрести автомобиль за 1,2 млн руб. (средний сегмент) имеют возможность только 10,63% уральских семей; за 5 млн руб. (премиум-класс) — 1,06%.«Многим жителям небогатых регионов по-прежнему приходится довольствоваться подержанными автомобилями, а также заметно ограничивать расходы на собственный транспорт. Например, зачастую автовладельцы отказываются от страховок, обслуживают машины самостоятельно или в неофициальном сервисе, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин», — говорится в исследовании РИА «Рейтинг».Отметим, что лидером рейтинга по доступности бюджетных автомобилей среди российских регионов является ЯНАО. На Ямале, как отмечают эксперты, приобрести новую машину стоимостью 500 тыс. руб. могут 66,5% семей. Далее в рейтинге расположились Чукотка (55,3%), Магаданская область (55,1%), ХМАО (54,6%) и Москва (53,4%).Составители рейтинга объясняют лидерство северных регионов высокими зарплатами. В среднем по стране новую машину могут приобрести 29,6% жителей.Ухудшение позиций Свердловской области в рейтинге может быть связано с тем, что реальные доходы жителей региона в прошлом году снизились сильнее, чем в среднем по стране (3,2% против 0,2%).По оценкам аналитиков РИА «Рейтинг», в 2018 году практически всем российским регионам удалось заметно увеличить долю семей, которые могут себе позволить купить недорогой автомобиль. В частности, в Свердловской области показатель за год вырос на 5,62%.Эксперты связывают это с непрерывным ростом российского рынка автокредитования. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году число выданных кредитов на покупку машин на Среднем Урале выросло на 21,7%, в I квартале 2019 года — на 8,7%.«Банки наращивают выдачу автокредитов в России, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка почти до 60%. При этом важно, что растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей», — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.Если раньше рынок автокредитования рос за счет снижения процентных ставок, то в последние месяцы этот процесс связан с активной господдержкой авторынка.«После двухлетнего роста, в I квартале 2019 года российский авторынок продемонстрировал незначительное падение (-1%). И если бы ни рост автокредитования, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рекордный уровень доли автокредитов в структуре продаж в первую очередь связан с возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») на всей территории страны», — говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.В долгосрочной перспективе рост доступности новых автомобилей в российских регионах может оказаться под угрозой. Объемы автокредитования постепенно замедляются из-за повышения процентных ставок. В будущем доступность будет расти только в случае увеличения реальных доходов. В настоящее время никаких предпосылок этого нет.