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Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 11 коп.
29 апрель 2019 (15:52)
УрБК, Москва, 29.04.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля 2019 года. Курс долл. США снизился на 1,36 коп. до 64,69 руб., евро вырос на 11,42 коп. до 72,2 руб.
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