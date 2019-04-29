Новости дня

Челябинская область оказалась лидером в части просроченных на 90 дней ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 29.04.2019. Челябинская область оказалась лидером в части просроченных на 90 дней ипотечных кредитов, заняв последнее место в рейтинге. За первые три месяца этого года объем их задержки в регионе составил 2,1%, что на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые три месяца 2019 года наибольшую долю просроченных ипотечных кредитов также продемонстрировали Красноярский край (2,1%) и Саратовская область (2,1%). Наименьшая доля среди 40 регионов-лидеров была зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (0,9%), Вологодской (1%) и Томской (1%) областях.



Наиболее существенная динамика сокращения доли ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней среди 40 регионов-лидеров в данном сегменте по сравнению с прошлым годом отмечена в Москве (-0,3 процентного пункта), Московской (-0,3 п.п.) и Омской (-0,2 п.п.) областях. Наибольший рост показателя продемонстрировали Тульская область (+0,4 п.п.), Красноярский (+0,2 п.п.) и Приморский (+0,2 п.п.) края.



В целом в России по состоянию на 1 апреля 2019 года доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в общем количестве действующих кредитов данного типа составила 1,5%, фактически не изменившись за прошедший год (на 01.04.2018г. - 1,5%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: