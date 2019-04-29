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Свердловская область оказалась на 12 месте по доле просроченных свыше 90 дней ипотечных кредитов
29 апрель 2019 (14:31)
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Среди 40 регионов России Свердловская область оказалась на 12 месте по ипотечным кредитам с просрочкой более трех месяцев, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На 1 апреля 2019 года, так же, как и год назад, этот показатель составил 1,2%.
За первые три месяца 2019 года наименьшая доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней среди 40 регионов-лидеров по этому виду кредитования была зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (0,9%), Вологодской (1%) и Томской (1%) областях. Наибольшую долю просроченных ипотечных кредитов продемонстрировали Челябинская область (2,1%), Красноярский край (2,1%) и Саратовская область (2,1%).
Наиболее существенная динамика сокращения доли ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней среди 40 регионов-лидеров в данном сегменте по сравнению с прошлым годом отмечена в Москве (-0,3 процентного пункта), Московской (-0,3 п.п.) и Омской (-0,2 п.п.) областях. Наибольший рост показателя продемонстрировали Тульская область (+0,4 п.п.), Красноярский (+0,2 п.п.) и Приморский (+0,2 п.п.) края.
В целом в России по состоянию на 1 апреля 2019 года доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в общем количестве действующих кредитов данного типа составила 1,5%, фактически не изменившись за прошедший год (на 01.04.2018г. - 1,5%).
За первые три месяца 2019 года наименьшая доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней среди 40 регионов-лидеров по этому виду кредитования была зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (0,9%), Вологодской (1%) и Томской (1%) областях. Наибольшую долю просроченных ипотечных кредитов продемонстрировали Челябинская область (2,1%), Красноярский край (2,1%) и Саратовская область (2,1%).
Наиболее существенная динамика сокращения доли ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней среди 40 регионов-лидеров в данном сегменте по сравнению с прошлым годом отмечена в Москве (-0,3 процентного пункта), Московской (-0,3 п.п.) и Омской (-0,2 п.п.) областях. Наибольший рост показателя продемонстрировали Тульская область (+0,4 п.п.), Красноярский (+0,2 п.п.) и Приморский (+0,2 п.п.) края.
В целом в России по состоянию на 1 апреля 2019 года доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в общем количестве действующих кредитов данного типа составила 1,5%, фактически не изменившись за прошедший год (на 01.04.2018г. - 1,5%).
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