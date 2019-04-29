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Счетная палата обнаружила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Росстата

УрБК, Москва, 29.04.2019. Счетная палата по результатам проверки в ГМЦ Росстата установила нарушения и недостатки как в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так и в части использования федерального имущества. Об этом говорится в бюллетене ведомства.



«Росстатом ненадлежащим образом исполнялись полномочия учредителя в отношении находящегося в его ведении ГМЦ Росстата в части осуществления контроля деятельности данного предприятия, о чем свидетельствуют допущенные предприятием нарушения законодательства РФ в сфере использования федерального имущества и распоряжения им», — подчеркивается в отчете.



Также Счетная палата указала, что Росстатом осуществлялось планирование закупок материально-техническими и информационными ресурсами без учета имеющихся отдельных нормативных правовых актов.



Кроме того, ведомство отмечает, что существуют риски неэффективного использования бюджетных средств, связанные с рисками завышения Росстатом начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на проведение работ по обеспечению выполнения производственного плана Росстата.



«Согласно обоснованию НМЦК на проведение работ по обеспечению выполнения производственного плана Росстата на 2017 год (на 2018 и 2019 годы), среднемесячная заработная плата принималась в размере более 70 тыс. руб. При этом учитывая, что данные работы выполняет исключительно ГМЦ Росстата с момента своего учреждения (2004 год), среднемесячная заработная плата, сложившаяся у него, составила: на 2016 год — 36,9 тыс. руб., на 2017 год — 38,6 тыс. руб., на 2018 год — 37,0 тыс. руб., что в 1,9-2,7 раза меньше принятой Росстатом при обосновании НМЦК. ГМЦ Росстата часть работ по обеспечению выполнения производственных планов Росстата передавалась соисполнителям (в 2017 году к 19,5% от общей стоимости контракта на выполнение производственного плана Росстата, в 2018 году — 21,1%)», — выяснила Счетная палата РФ.



Также в отчете указано, что выполнение отдельных работ в рамках производственных планов Росстата на 2017 и 2018 годы осуществлялось при отсутствии экономических описаний к ним, а их результаты не были востребованы.

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