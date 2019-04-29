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Житель Екатеринбурга взыскал с трейдера более 3 млн рублей за убытки при игре на бирже

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Житель Екатеринбурга взыскал с трейдера более 3 млн руб. за убытки при игре на бирже, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Мужчина в январе 2018 года заключил с трейдером. договор оказания консультационных услуг. Исполнитель должен был выбрать инструменты для инвестирования денежных средств, чтобы получить прибыль. Ему было дано право доступа к брокерскому счету.



К концу второго отчетного периода активы клиента подешевели на 48,27% от первоначальной стоимости. В случае снижения стоимости активов заказчика более чем на 5% по сравнению с первоначальным балансом, исполнитель обязуется компенсировать в течение 5 дней сумму до 95% за счет собственных средств. В мае 2018 года заказчик направил требование об исполнении обязательств. Однако в сентябре 2018 года активы пополнены не были.



Пострадавший обратился с иском в суд Октябрьский Екатеринбурга. Он попросил взыскать с ответчика 3 млн 088 тыс. 870 руб., расходы по оплате юридических услуг — 70 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами — 74 тыс. 238 руб.



Ответчик подал встречный иск о признании этого пункта договора недействительным. Он указал, что договор регулирует отношения, связанные с участием в биржевой игре, а указанная деятельность основана на риске. Денежные средства были утрачены им в результате игры, за последствия которой трейдер отвечать не может в силу их рискованности и непрогнозируемости.



Исковые требования истца были удовлетворены частично. Суд взыскал с ответчика 3 млн 088 тыс. 870 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 74 тыс. 238 руб., расходы по оплате юридических услуг — 30 тыс. руб., а также расходы по оплате госпошлины — 24 тыс. 016 руб. Всего 3 млн 217 тыс. 124 руб. В удовлетворении встречного иска было отказано.



Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции, однако судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции. Доказательств, подтверждающих, что трейдер предпринял все необходимые и разумные действия для снижения потенциальных убытков заказчика, представлено не было. Также нет доказательств того, что при снижении стоимости активов заказчика ответчик согласовал с ним свои дальнейшие действия. Истец понес убытки именно в связи с действиями ответчика, соответственно, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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