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Банк России ограничил перевод денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан
29 апрель 2019 (12:42)
УрБК, Москва, 29.04.2019. Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Это сделано по требованию Банка России для борьбы с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации.
По данным издания «Ведомости», именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них: одни и те же люди, или «серийные отправители», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег.
Киргизия — вторая страна по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем после Узбекистана (1,3 млрд долл. США в 2018 году), Китай — на четвертом месте (675 млн долл. США), Казахстан — на седьмом (392 млн долл. США), а Вьетнам — на 12-м (175 млн долл. США).
Платежная система Contact скорректировала лимиты на переводы без открытия счета в указанные страны в соответствии с внутренней политикой, «Золотая корона» ввела лимиты до 100 тыс. руб. в месяц на переводы в Киргизию, Китай и Вьетнам и 150 тыс. руб. в месяц — в Казахстан. На сайте Western Union говорится о введении лимитов с 16 апреля, максимальная сумма переводов в месяц в каждую из четырех стран — 100 тыс. руб.
По данным издания «Ведомости», именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них: одни и те же люди, или «серийные отправители», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег.
Киргизия — вторая страна по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем после Узбекистана (1,3 млрд долл. США в 2018 году), Китай — на четвертом месте (675 млн долл. США), Казахстан — на седьмом (392 млн долл. США), а Вьетнам — на 12-м (175 млн долл. США).
Платежная система Contact скорректировала лимиты на переводы без открытия счета в указанные страны в соответствии с внутренней политикой, «Золотая корона» ввела лимиты до 100 тыс. руб. в месяц на переводы в Киргизию, Китай и Вьетнам и 150 тыс. руб. в месяц — в Казахстан. На сайте Western Union говорится о введении лимитов с 16 апреля, максимальная сумма переводов в месяц в каждую из четырех стран — 100 тыс. руб.
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