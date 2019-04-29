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«Уральские авиалинии» запустили сервис продажи билетов на скоростные поезда «Аэроэкспресс» вместе с покупкой авиабилета

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Теперь одновременно с покупкой авиабилетов «Уральских авиалиний» в Москву можно приобрести билеты на скоростные электропоезда «Аэроэкспресс», курсирующие между аэропортами Домодедово, Шереметьево и центром столицы.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, купить билеты на «Аэроэкспресс» можно при оформлении прямого перелета в/из Москвы как в одну, так и в обе стороны. Пассажиры могут выбрать любые тарифы: «Стандарт», «Предварительный», «Туда-обратно», «Парный», а также выгодный тариф «Группа».



Основное удобство нового сервиса в том, что авиабилеты и билеты на «Аэроэкспресс» находятся в одном заказе и оплачиваются вместе банковской картой, экономя время пассажиров.



«Покупка билетов на «Аэроэкспресс» доступна на третьем шаге бронирования авиабилета после заполнения личных данных пассажиров. После этапа оплаты на электронную почту будет выслано подтверждение заказа и электронные билеты», — говорится в сообщении.

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