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На Урале суд завершил конкурсное производство в отношении банка «Монетный дом»

Арбитражный суд Челябинской области завершил процедуру конкурсного производства в отношении ОАО Банк «Монетный двор». Об этом сообщается в материалах арбитража.



Согласно данным отчета конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), всего свои требования к финансовой организации заявили более 3 тыс. кредиторов. Их общая сумма составила 6 млрд 744 млн руб.



В ходе конкурсного производства, расходы на которое превысили 492 млн руб., требования кредиторов были удовлетворены на 65,6% или на сумму 4 млрд 427 млн руб.



Отметим, банк «Монетный дом» был зарегистрирован в конце 1990 года в Челябинске. Кредитное учреждение входило в Уральский финансовый холдинг бизнесмена и политика Олега Гусева. «Монетный дом» был образован путем присоединения подконтрольного Гусеву екатеринбургского Золото-Платина-Банка к челябинскому Мечел Банку. В начале лета 2010 года банк был продан бывшему топ-менеджеру «Ак Барс» банка Руслану Гусаеву и еще нескольким физическим лицам. Таким образом, кредитное учреждение вошло в банковскую группу известного бизнесмена Матвея Урина.



В планах нового собственника было вывести банк в топ-10 среди уральских кредитных учреждений. Но этим планам было не суждено сбыться. Буквально через пару месяцев, в декабре 2010 года, «Монетный дом» лишился лицензий на осуществление банковских операций в связи с недостаточным размером собственных средств, а также в связи с нарушением федеральных законов. В феврале 2011 года кредитная организация была признана банкротом, в отношении банка было открыто конкурсное производство, которое длилось около 8 лет.

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