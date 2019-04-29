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Свердловская область заняла 25 место во всероссийском рейтинге доступности покупки автомобилей

УрБК, Москва, 29.04.2019. Свердловская область заняла 25 место из 85 субъектов РФ в рейтинге доступности покупки автомобилей. По информации агентства РИА «Новости», только 29,92% семей в регионе могут позволить себе новый недорогой (до 500 тыс. руб.) автомобиль в кредит.



Доля семей, которые могут позволить себе взять кредит на транспортное средство средней стоимости (1,2 млн руб.) из автомобильного салона — 10,63%. Соответственно, процент семей, имеющих возможность приобрести в кредит новый автомобиль премиум-класса (до 5 млн руб.) в регионе составляет 1,06%.



Первое место в строчке рейтинга — у Ямало-Ненецкого автономного округа, где 66,46% семей могут позволить себе кредит на покупку недорогого нового автомобиля (до 500 тыс. руб.), 44,59% — на приобретение транспортного средства средней стоимости (1,2 млн руб.) и 10,21% семей — автомобиль премиум-сегмента, также использовав кредитные средства. На последнем, 85 месте — республика Ингушетия: 6,47%, 2,51% и 0,19% семей соответственно.



Рейтинг составлен на основе распределения работающих по величине зарплат. Размер кредита рассчитан с учётом первоначального взноса в 20% от стоимости автомобиля и срока выплаты в три года. В расходы на обслуживание машины включены: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, ТО, покупка и сезонная смена шин, транспортный налог, оплата парковки, текущее обслуживание и ряд других трат. Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина денег — на прочие расходы.

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