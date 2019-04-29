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ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей ПДД

29 апрель 2019 (11:11)

УрБК, Москва, 29.04.2019. ГИБДД планирует создать единую базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом в интервью «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав», — сообщил он.

Роман Мишуров также рассказал, что прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для тех, кого уже лишали права управления транспортным средством, а также «для злостных нарушителей ПДД».

Помимо этого, ГИБДД внесла в правительство РФ законопроект, обязывающий иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения права управления автомобилем. Это же правило коснется россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства.

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