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ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей ПДД
29 апрель 2019 (11:11)
УрБК, Москва, 29.04.2019. ГИБДД планирует создать единую базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом в интервью «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав», — сообщил он.
Роман Мишуров также рассказал, что прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для тех, кого уже лишали права управления транспортным средством, а также «для злостных нарушителей ПДД».
Помимо этого, ГИБДД внесла в правительство РФ законопроект, обязывающий иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения права управления автомобилем. Это же правило коснется россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства.
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав», — сообщил он.
Роман Мишуров также рассказал, что прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для тех, кого уже лишали права управления транспортным средством, а также «для злостных нарушителей ПДД».
Помимо этого, ГИБДД внесла в правительство РФ законопроект, обязывающий иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения права управления автомобилем. Это же правило коснется россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства.
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