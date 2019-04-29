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В Свердловской области ограничили перевозку детей из-за погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Свердловской области ограничили перевозку детей из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.



«Госавтоинспекцией Свердловской области уже введены ограничения на организованные перевозки групп детей. Возобновятся они только после стабилизации метеорологической обстановки в регионе. Кроме этого, в ближайшее время будут введены ограничения междугородних перевозок по Серовскому направлению. Сейчас сотрудники ГИБДД информируют организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, о ситуации на дорогах региона», — говорится в сообщении.



В отдельных районах региона идут сильные осадки в виде снега (они, по прогнозам синоптиков, продолжатся еще не менее суток), а также ожидается значительное понижение температуры воздуха ближайшей ночью — снежный циклон двигается со стороны Перми в сторону Тюмени. В ГИБДД отмечают сложную обстановку на Серовском направлении, где фиксируется всплеск мелких аварий: столкновения, съезды с дороги, наезды на препятствия.

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