Новости дня
В Свердловской области ограничили перевозку детей из-за погодных условий
29 апрель 2019 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Свердловской области ограничили перевозку детей из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.
«Госавтоинспекцией Свердловской области уже введены ограничения на организованные перевозки групп детей. Возобновятся они только после стабилизации метеорологической обстановки в регионе. Кроме этого, в ближайшее время будут введены ограничения междугородних перевозок по Серовскому направлению. Сейчас сотрудники ГИБДД информируют организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, о ситуации на дорогах региона», — говорится в сообщении.
В отдельных районах региона идут сильные осадки в виде снега (они, по прогнозам синоптиков, продолжатся еще не менее суток), а также ожидается значительное понижение температуры воздуха ближайшей ночью — снежный циклон двигается со стороны Перми в сторону Тюмени. В ГИБДД отмечают сложную обстановку на Серовском направлении, где фиксируется всплеск мелких аварий: столкновения, съезды с дороги, наезды на препятствия.
«Госавтоинспекцией Свердловской области уже введены ограничения на организованные перевозки групп детей. Возобновятся они только после стабилизации метеорологической обстановки в регионе. Кроме этого, в ближайшее время будут введены ограничения междугородних перевозок по Серовскому направлению. Сейчас сотрудники ГИБДД информируют организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, о ситуации на дорогах региона», — говорится в сообщении.
В отдельных районах региона идут сильные осадки в виде снега (они, по прогнозам синоптиков, продолжатся еще не менее суток), а также ожидается значительное понижение температуры воздуха ближайшей ночью — снежный циклон двигается со стороны Перми в сторону Тюмени. В ГИБДД отмечают сложную обстановку на Серовском направлении, где фиксируется всплеск мелких аварий: столкновения, съезды с дороги, наезды на препятствия.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области из-за снегопада ограничили движение междугороднего транспорта
- Из-за сложных метеоусловий ГИБДД запретила в Свердловской области организованные перевозки детей
- На севере Свердловской области из-за заморозков обледенела проезжая часть
- ГИБДД предупредила жителей Свердловской области о надвигающихся снегопадах
- УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий