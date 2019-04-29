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За год портфель кредитов малому и среднему бизнесу в УБРиР вырос на 45%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. По итогам 2018 года кредитный портфель малого и среднего бизнеса (МСБ) в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) вырос на 45%. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».



Среди всех российских банков УБРиР в прошлом году занял 13 место на рынке по размеру кредитного портфеля малого и среднего бизнеса на 1 января 2019 года.



При этом по объемам кредитования МСБ банк также значительно вырос: в 2018 году было выдано кредитов на 29,3% больше, чем за 2017 год. По этому показателю УБРиР занял 21 место в стране, поднявшись за год на девять позиций в рейтинге. Чаще всего банк кредитует предприятия розничной торговли, а самые большие по объемам кредиты берут энергокомпании, автодилеры и представители оптовой торговли.



Отметим, по этому направлению УБРиР рос значительно быстрее рынка как по портфелю, так и по выдачам. В целом за 2018 год объем кредитов, выданных банками России для МСБ, вырос только на 11%, до 6,8 трлн руб., а портфель по ним за год прибавил всего чуть более 1%, составив на 1 января 2019 года 4,2 трлн руб.



«Мы видим причины нашего успеха в том, что внимательно изучили потребности клиентов и с учетом этих данных расширили линейку продуктов и улучшили кредитные условия. В частности, в прошлом году УБРиР запустил сразу несколько предодобренных кредитов под разные потребности бизнеса. Кроме того, мы доработали наши предложения с точки зрения лояльности: в прошлом году был запущен продукт «Рефинанс», позволяющий бизнесу перекредитоваться на более выгодных условиях. Также один из трендов, который мы фиксируем, — рост популярности кредитов под эквайринговые поступления», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

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