Новости дня

В Екатеринбурге число вакансий в производственной сфере за год выросло на 81%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге в 2018 году число вакансий в сфере «Производство» выросло на 81% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.



В остальных российских городах-миллионниках также наблюдается рост этого показателя. Так, в Москве число вакансий в производственной сфере выросло на 19%, в Санкт-Петербурге — на 23%, в Омске — на 63%, в Волгограде — на 61%, в Челябинске — на 60%.



«Сфера производства долго испытывала дефицит кадров. С этой тенденцией было сложно бороться, но сейчас наступает переломный момент — мы видим интерес со стороны и работодателей, и соискателей. На рынке происходит оживление. Идет работа по возвращению привлекательности рабочим специальностям», — сообщила руководитель службы исследований Мария Игнатова HeadHunter.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: