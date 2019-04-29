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В Екатеринбурге в майские праздники частично закроют движение транспорта по улице Халтурина

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге специалисты МУП «Городской транспорт» со 2 по 5 мая планируют ремонтировать трамвайные пути, проходящие по улице Халтурина и на перекрестке улиц Техническая и Бебеля.



Как сообщает пресс-служба администрации города, процесс начнется с 23.00 2 мая и будет вестись до 06.00 5 мая.



«В этот период времени движение трамвайных маршрутов № 6, 10, 12, 13, 19, 23, следующих по улице Халтурина (от Технической до остановки «Фармацевтический колледж» в обоих направлениях), будет закрыто», — говорится в сообщении.



Также на период ремонтных работ будет остановлено движение автотранспорта на перекрестке улиц Техническая и Бебеля. Объезжать участок водители смогут по проезду Теплоходному, улицам Технической, Таватуйской и Бебеля.

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